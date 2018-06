Er hinterließ nicht nur eine erschütterte Fan-Gemeinde, sondern auch eine trauernde Familie! Am 25. Juni 2009 starb der unangefochtene King of Pop, Michael Jackson (✝50), an einer tödlichen Dosis aus Narkosemitteln. Besonders hart traf der viel zu frühe Abschied wohl seine drei Kinder Prince (21), Paris (20) und Blanket (16). An seinem neunten Todestag gedenkt Tochter Paris ihres Papas nun öffentlich.

Dabei bedarf es keiner ausladenden Worte – lediglich "infinite", zu Deutsch "unendlich", schrieb seine Zweitälteste zu einem Porträt, das Michael in nachdenklicher Pose zeigt. Paris' knapper Instagram-Post lässt jedenfalls eine Menge Interpretationen zu: Als einer der bedeutendsten Musiker der Geschichte scheint Michael nicht nur für die Ewigkeit internationalen Ruhm zu genießen, auch die Zuneigung seiner Fans ist selbst neun Jahre nach seinem Tod nach wie vor ungebrochen. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Paris hier auf ihre für immer andauernde Liebe zu ihrem verstorbenen Vater anspielt.

Während Paris als erfolgreiches Model, Schauspielerin und Influencerin mit mittlerweile über 3,2 Millionen Followern nun selbst in der Öffentlichkeit steht, führen ihre beiden Brüder ein eher ruhiges Leben. Prince, der im September 2016 seinen Abschluss machte, soll derzeit Wirtschaft an der Loyola Marymount University in Los Angeles studieren, der 16-jährige Blanket gehe währenddessen noch zur Schule und sei laut The Sun ganz vernarrt in Kampfsport. Stolz wäre Michael heute mit Sicherheit auf alle drei!

WENN Paris, Prince und Blanket Jackson bei der Beerdigung ihres Vaters Michael Jackson

Anzeige

Pool / Getty Images Michael Jackson im Jahr 2005

Anzeige

Instagram / parisjackson Blanket Jackson, Paris Jackson, Omer Bhatti und Prince Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de