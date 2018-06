Wird Mats Hummels (29) seine Kollegen am Mittwoch beim Spiel gegen Südkorea wieder unterstützen? Kurz vor dem WM-Match gegen die schwedische Mannschaft verkündete der Abwehrspieler, dass er bei der Partie verletzungsbedingt pausieren werde. Der Profi-Fußballer hatte schon seit mehreren Tagen starke Probleme mit seinen Halswirbeln. Doch offenbar sind diese nun kuriert, denn der 29-Jährige scheint das Training wieder aufgenommen zu haben.

In seiner Instagram-Story meldet sich Mats nun zurück. Er postet ein Bild – vermutlich von einer Trainingseinheit mit seinen Team-Kollegen – und betitelt den Schnappschuss schlicht und einfach mit dem Wort "back", was im Deutschen "zurück" heißt. Ob das nun auch bedeutet, dass der Münchener am kommenden Mittwoch die deutsche Elf beim letzten Vorrunden-Match gegen Südkorea in der Defensive supporten wird, ist allerdings noch nicht klar. Aber immerhin trainiert er schon wieder.

Auf einen müssen unsere Jungs bei dem Spiel aber auf jeden Fall verzichten – und zwar Jérôme Boateng (29). Der Verteidiger kassierte am vergangenen Samstag für sein Foulspiel gegen den schwedischen Kicker Marcus Berg eine gelb-rote Karte und ist dementsprechend gesperrt. Doch er gibt sich trotzdem zuversichtlich: Er sei zwar enttäuscht, aber glaube an das deutsche Team.

Alexander Hassenstein/Getty Images Mats Hummels beim WM-Training der Nationalmannschaft in Russland

Anzeige

Getty Images / Ryan Pierse Verteidiger Mats Hummels beim WM-Duell Deutschland vs. Mexiko

Anzeige

Getty Images / Ryan Pierse Verteidiger Jérôme Boateng bei der WM 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de