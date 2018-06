Es geht bergauf mit Selma Blair (46)! Die Schauspielerin erlitt in den letzten Jahren einige öffentliche Nervenzusammenbrüche, an denen unter anderem auch zu starker Alkoholkonsum schuld war. Mittlerweile ist die Ex von Jason Bleick (46) seit einiger Zeit trocken – sie war am vergangenen Freitag bereits zwei Jahre ohne die Droge: Selma postete jetzt ein Foto via Social Media, wie sie ihr Jubiläum mit einer Torte feiert!

Auf dem Bild, das sie auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, sitzt Selma mit einem Partyhütchen auf dem Kopf vor einem Megakuchen – die Zuckerbombe ist mit Kokosflocken und Kerzen verziert. Der "Eiskalte Engel"-Star feierte das besondere Jubiläum wie einen Geburtstag! Zu dem Post schrieb sie emotionale Worte: "Zwei Jahre trocken. Zwei Jahre lang habe ich alles und nichts gefühlt. Ich bin dankbar und gleichzeitig sehr demütig. Ich danke Gott und meinen Freunden!"

Auch ihre Fans freuen sich über Selmas Erfolg und machen ihr tolle Komplimente. "Wow, das ist wirklich großartig! Das war bestimmt sehr schwer" und "Ich bin so stolz auf dich, das solltest du wirklich feiern wie einen Geburtstag!", sind zwei der Follower-Kommentare unter dem Post.

