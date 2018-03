Die Fans von Selma Blair (44) sind in Aufruhr! Die Schauspielerin richtet sich nach einem wahren Horror-Erlebnis aktuell mit einem bewegenden Social-Media-Beitrag an ihre Follower und bittet ihre Community ganz offen um Hilfe. Doch hat die "Eiskalte Engel"-Darstellerin wirklich nur einen schlechten Tag oder steht sie gar vor einem Nervenzusammenbruch? Denn noch vor wenigen Monaten geriet die Hollywood-Beauty mit einem Schreikrampf in einem Flugzeug in die Schlagzeilen: Hat sich ihr Zustand also wieder verschlechtert?

Selma Blair kann nicht glauben, was ihr in den letzten Tagen widerfahren ist. Nachdem sie an einer Tankstelle wegen ihres Pelzmantels beleidigt wurde, vergaß sie doch tatsächlich den Tankhahn aus ihrem Auto zu ziehen. Dieses Horror-Szenario brachte die 44-Jährige an den Rand ihrer Kräfte, sodass sie ihre Instagram-Follower um Hilfe bat. "Kann mir bitte jemand sagen, dass das irgendwann aufhört", zeigte sie sich völlig verzweifelt. Bei ihren Fans rief dieser Tränen-Kollaps große Sorgen hervor, schließlich erlitt ihr Idol bereits im Juni 2016 einen Nervenzusammenbruch. Dank eines Mix' aus Rotwein und Tabletten schrie sie in einem Flugzeug vor den Augen ihres Sohnes Arthur wild um sich und behauptete, ihr Ex Jason Bleick (44) würde sie umbringen wollen.

Daher ergreifen viele Follower sofort die Initiative und sprechen der Schauspielerin Mut zu. Mit Kommentaren wie "Du bist viel stärker als du denkst. Dir geht es sicher bald wieder besser" oder "Du bist doch auch nur ein Mensch. Ist doch klar, dass so ein Vorfall nicht spurlos an dir vorbeigeht" versuchen sie den Hollywood-Star aufzubauen. Es wird sich zeigen, ob Selma in den nächsten Tagen wieder zu ihrem Seelenheil findet.

Instagram / therealselmablair Selma Blair im Februar 2017

Instagram / therealselmablair Selma Blair mit ihrem Sohn Arthur

Clint Brewer / Splash News Selma Blair, Schauspielerin



