Seit mehreren Wochen ist Herzogin Meghan (36) nun offiziell ein Teil der königlichen Familie – und seit der Hochzeit mit ihrem Liebsten Prinz Harry (33) wird die hübsche Brünette immer wieder ganz besonders unter die Lupe genommen. Das royale Protokoll ist bekanntlich streng – doch davon lässt sich die 36-Jährige nicht beeindrucken. Ob bewusst oder unbewusst, des Öfteren kommt es zu kleineren Fauxpas, die bei Royal-Fans nicht unbeobachtet bleiben. So wie jetzt, als es bei einem gemeinsamen Termin mit der Queen (92) erneut zum Patzer kommt.

Was man doch nicht alles als frischgebackene Herzogin beachten muss. Wie ziehe ich mich vorschriftsgemäß an? Wie verhalte ich mich bei öffentlichen Auftritten? Wie setzte ich mich richtig hin? Ja, richtig gehört, die Frage nach der ordnungsgemäßen Sitzposition spielt eine große Rolle. Für die weiblichen Mitglieder des Königshauses gibt es genaue Anweisungen. Der "Duchess Slant" schreibt vor, dass die Beine in einer diagonalen Linie zum Boden sehen müssen – Beine überschlagen ist laut Vorschrift nicht gestattet. Bei den Queen's Young Leaders Awards vergaß die einstige Schauspielerin das Hofprotokoll allerdings und setzte sich hin, wie ihr der Schnabel gewachsen war.

Was für viele vielleicht total übertrieben erscheint, ist für andere ein richtiger Aufreger. Unter einem Bild, das der Kensington Palace auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte, wurde prompt heftig diskutiert. "Sie hat ihre Beine überschlagen, ich habe noch nie einen Royal gesehen, der das getan hat", wetterte eine Userin los – doch auch viele nahmen Meghan in Schutz. Schließlich war es vor über 20 Jahren Meghans Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36), die auch in Bezug auf eine angemessene Sitzposition immer wieder vom Royal-Protokoll abgewichen ist.

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry und der Queen bei den Queen's Young Leaders Awards

ALLAN LEWIS/AFP/Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry

