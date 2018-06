Bei seinem Anblick verschlägt es sogar Micaela Schäfer (34) fast die Sprache – die Rede ist von Nationalspieler Joshua Kimmich (23), der es dem Nacktmodel ganz schön angetan hat. Eigentlich ist Mica in festen Händen, doch bei dem 23-Jährigen wird sie einfach schwach. "Ich bin ja ganz großer Kimmich-Fan. Also da könnte ich mir auch vorstellen, Spielerfrau zu werden. Also den Kimmich würde ich mir schnappen und ich weiß auch, wenn ich den Kimmich einmal sehen würde und er mich, es würde funken", schmachtete sie im Promiflash-Interview los.

