Das lange Warten hat ein Ende! Paul McCartney (76) bringt endlich ein neues Album auf den Markt! Fast fünf Jahre ist es her, dass der Ex-Beatle seine letzte Soloscheibe "New" veröffentlichte. Seither erschienen zwar noch einige CDs – allerdings waren dies eher Nebenprojekte des Engländers. Nun legt der einflussreiche Songwriter und legendäre Komponist noch in diesem Jahr neuen musikalischen Stoff nach.

"Egypt Station" heißt das Werk des Ausnahme-Musikers, der am Montag seinen 76. Geburtstag feierte. Noch bis zum 7. September müssen sich die Fans gedulden, dann soll das mittlerweile 17. Soloalbum des "Ebony & Ivory"-Interpreten erscheinen. Wie das Portal Acess berichtete, ist das Album "Egypt Station" nach einem Gemälde von Paul benannt. Dazu verriet die Musiklegende: "Mir gefallen die Worte 'Egypt Station'. Es hat mich an die Alben erinnert, die wir früher einmal gemacht haben." Für den Herbst sei außerdem eine Tour geplant. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Platte gibt es jetzt schon: Die beiden Singles "I Don't Know" und "Come On To Me" wurden bereits vorab veröffentlicht. Der erste Song verbreitet eine melancholische Grundstimmung, die zweite Auskopplung kommt eher poppig daher.

Viele Fans würde es sicher nicht wundern, wenn der Weltstar betrübliche Töne auf seinem neuen Album anschlägt. So verriet das Pop-Urgestein kürzlich in einem Interview mit der Zeitung Mirror, dass er unter Versagensängste leide. Seit 50 Jahren quäle ihn daher ein bestimmer Albtraum.

