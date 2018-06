Die ganze Fußballnationalmannschaft steht unter Schock: Nach der Niederlage gegen Südkorea ist die WM 2018 für das Team nun bereits nach der Vorrunde vorbei. Kurz nach Spielende wich die Anspannung der Kicker großer Enttäuschung – immerhin schlossen Manuel Neuer (32), Mesut Özil (29) und ihre Kollegen die erste WM-Phase als Gruppenletzter ab. Völlig fassungslos und mit leeren Gesichtern trotteten die Fußballer über den Platz, Mittelfeldmann Mesut stützte sich sogar gegenseitig mit einem Teamkollegen.

Es hätte sein umjubeltes WM-Comeback werden können: Nachdem Mesut im vorigen Vorrunden-Match gegen Schweden gar nicht aufgelaufen war, stand der 29-Jährige heute in Kazan von Anfang an auf dem Platz. Doch aus dem Einzug ins Achtelfinale wurde nichts. Der Kicker spielte bis zum bitteren Ende der Partie mit und lief danach mit leerem Blick übers Feld, wurde zwischenzeitlich tröstend von Sami Khedira (31) in den Arm genommen. Sichtlich traurig hob er die Hand noch einmal für einen kurzen Winke-Gruß – eine Gefühlslage, die auch den Rest der enttäuschten Mannschaft erfasste.

So berichtete es DFB-Manager Oliver Bierhoff (50) wenige Minuten nach dem historischen WM-Aus. "Hier spricht eigentlich keiner. Alle sind tief enttäuscht. Einfach großer Frust und eine riesige Enttäuschung. Am Ende hat es nicht gereicht. Das müssen wir sportlich so akzeptieren", sagte er den ZDF-Reportern.

Shaun Botterill/Getty Images Mesut Özil und Sami Khedira nach dem WM-Aus 2018

LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images Mesut Özil nach der Vorrunden-Niederlage in Kazan

Alexander Hassenstein/Getty Images Oliver Bierhoff nach der WM-Niederlage gegen Südkorea

