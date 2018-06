Cathy Hummels (30) schmiedet Pläne für Sohnemann Ludwig! Seit Anfang des Jahres dreht sich bei der Designerin alles um ihren Nachwuchs: Auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentiert die Fashion-Expertin eifrig, wie viel Spaß sie mit ihrem kleinen Schatz hat. Und dabei verliert die Ehefrau von Profi-Kicker Mats Hummels (29) die Entwicklung ihres Sprosses natürlich nicht aus den Augen: Aktuell sucht Cathy nach einer passenden Kita – und die soll einer ganz bestimmten Anforderung entsprechen!

Mit ihren regelmäßigen Mama-Updates hat sich Cathy mittlerweile eine treue Fangemeinde aufgebaut: Mehr als 328.000 Follower sind von ihren Alltagseinblicken begeistert. Die 30-Jährige kann sich auf ihre Community verlassen, fragt sie immer mal wieder um Rat. Aktuell erhofft sich die Designerin von den Usern Unterstützung bei der Wahl eines geeigneten Kindergartens: "Ich suche eine rein englischsprachige Kita in München! Bitte Empfehlungen an mich", formuliert sie in ihrer Instagram-Story ihren Wunsch. Offenbar legt die prominente Mama großen Wert darauf, dass ihr Sohn zweisprachig aufwächst.

Ludwig wird auf jeden Fall häufig Gelegenheit dazu haben, seine Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen. Denn Mama Cathy verkündete vor Kurzem via Social Media, ihrem Sohn die Welt zeigen zu wollen. In den vergangenen Monaten war sie mit ihrem Spross schon fleißig unterwegs, reiste mit ihm nach Miami, Kroatien und Russland.

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels in Moskau

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de