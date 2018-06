Am 11. Januar dieses Jahres kam Cathy Hummels' (30) Sohn Ludwig zur Welt. Neben ihrem Ehemann und Fußballprofi Mats (29) ist der Kleine der ganze Stolz der Moderatorin. Momentan erlebt er einen sonnigen Urlaub mit Mama und Papa in Kroatien. In ihren sozialen Netzwerken machte Cathy ihrem Sohn jetzt ein ganz besonderes Versprechen: Sie will ihm gemeinsam mit Mats die Welt zeigen!

"Ich zeige dir die Welt in unserem Paradies", schrieb die 30-Jährige unter ihrem Instagram-Foto. Mit Söhnchen Ludwig steht die Brünette auf einer Treppe zum Wasser. Weiter schwärmte sie: "Papa, du und ich!" Mama Cathy wird ihrem Sohn sicher noch einige Urlaube ermöglichen. Schließlich ist sie das Reisen durch ihren Job schon gewöhnt. Ihre Fans sind von der Weltenbummlerei zumindest begeistert: "Schon so groß! Lucky Ludwig, ein wunderbares Fleckchen Erde zeigst du ihm da!"

Nur einen Tag nach Beginn der WM 2018 feiern Mats und Cathy ihren dritten Hochzeitstag. Auch Söhnchen Ludwig wird seine Eltern nach Russland begleiten, um den Hochzeitstag zu feiern und seinen Papa während der Weltmeisterschaft anzufeuern.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Kroatien-Urlaub 2018

Anzeige

Cathy Fischer Cathy Hummels mit Baby Ludwig in Miami

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de