Vor über zwei Jahren läuteten bei Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) die Hochzeitsglocken – bis heute scheint die Chemie zwischen der TV-Blondine und dem Sänger einfach zu stimmen. Doch fliegen im Hause Katzenberger auch mal die Fetzen? Eher seltener – dennoch gibt es eine Sache, die Dani ein bisschen fuchsig macht: die zahlreichen weiblichen Fans, die es auf Göttergatte Lucas abgesehen haben.

Während Daniela beruflich häufig in Deutschland unterwegs ist, bleibt ihr Mann mit Töchterchen Sophia (2) meistens zu Hause auf Mallorca. Da fragt man sich doch sicherlich, was der Partner im anderen Land so treibt, oder? Lucas sieht das gelassen – die Katze eher nicht. Besonders die Frauen unter seinen Fans sind ihr ein Dorn im Auge. "Ich sehe, was die Mädels ihm so teilweise schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und Adressen und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein", erläuterte die 31-Jährige im RTL-Interview.

Auch wenn ihr fast 20 Jahre älterer Mann immer wieder beteuert, nur Augen für sie zu haben – Daniela überlässt nichts dem Zufall: "Ich weiß nicht, was da so abgeht. Man kann eigentlich nur hoffen, dass er weiß, was er daheim hat! Und ich hab auch schon ganz viele Kosmetiktermine gemacht, nicht, dass er dann heimkommt und denkt: 'Ach, du lieber Gott'...", verriet die Wahlmal­lor­qui­ne­rin kürzlich im Promiflash-Interview.

Patrick Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der "1Live Krone" in Bochum

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia beim Styling

