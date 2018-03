Kämpft Lucas Cordalis (50) bei Global Gladiators auch gegen die Eifersucht seiner Frau? Der Sänger stellt sich in der zweiten Staffel der Action-Realityshow in Thailand herausfordernden Aufgaben. An seiner Seite ist dabei nicht etwa Gattin Daniela Katzenberger (31), sondern andere schöne Konkurrenz: Sabrina Setlur (44), Miriam Höller (30), Jana Pallaske (38) und Sabia Boulahrouz (39) sollen ebenfalls dabei sein – Grund zur Eifersucht für die Katze? "Ich weiß nicht, was da so abgeht. Man kann eigentlich nur hoffen, dass er weiß, was er daheim hat! Und ich hab auch schon ganz viele Kosmetiktermine gemacht, nicht, dass er dann heimkommt und denkt: 'Ach, du lieber Gott'...", verriet Daniela Promiflash mit einem Augenzwinkern. Da darf sich Lucas schon auf ein besonders schönes Wiedersehen freuen.



