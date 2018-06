Herzogin Meghan (36) passt sich auch haartechnisch immer mehr der königlichen Etikette an! Noch vor ihrer Vermählung mit Prinz Harry (33) glänzte der Neu-Royal immer wieder mit Messy Buns und Undone-Looks. Nach ihrer Hochzeit überzeugte die 36-Jährige aber mehr mit angepassten Frisuren. Trotzdem verleiht die ehemalige Schauspielerin jedem Style eine eigene Note: "Meghan kann gewellte Haare wirklich gut tragen. Mit diesem Look wirkt sie immer noch königlich, aber gleichzeitig bringt sie diesen jungen Charme, wie vom roten Teppich mit", stellte James Johnson in der Daily Mail fest.

