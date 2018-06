Alarmstufe Rot bei Riccardo Simonettis Fans! Normalerweise schwebt der aufgeschlossene Modeblogger quietschfidel über die roten Teppiche und inspiriert mit seinen exotischen Outfits, die von Glitzer bis Glamour und von schrill bis schräg reichen. Via Social Media verwöhnt er seine Bewunderer außerdem täglich mit beeindruckenden Schnappschüssen aus seinem kunterbunten Influencer-Leben. Jetzt kratzt jedoch ein herzzerreißender Instagram-Post an der Fassade. Hat der gehypte TV-Host etwa Liebeskummer? Promiflash hakte nach.

"Versprich mir, dass du nicht vergessen wirst, dass du zu mir gehörst", lauten die Zeilen aus dem Song "Blue Jeans" von Lana Del Rey (33), die der Netzallrounder gestern Nacht auf Instagram zitierte. Dazu postete er ein Pic, auf dem er mit gesenktem Blick einen Strauß Blumen vor seinem nackten Oberkörper hält. Seine Community war sich sofort einig: Riccardo ist unglücklich verliebt! Gegenüber Promiflash gab der Webstar allerdings Entwarnung. "Oh Gott, nein", dementierte er die wilden Spekulationen. "Ich bin höchstens in meine Fans verliebt, weil die mir jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubern und mich in so einer Form unterstützen, wie das überhaupt nicht gang und gäbe ist. Der Post ist eine Liebesbotschaft an sie", verriet der Paradiesvogel.

"Die Blumen habe ich nur benutzt, um nicht ganz so nackt auf dem Foto zu sein", erklärte er das besorgniserregende Foto. Seine Follower können also aufatmen: Riccardo sei bestens gelaunt und freue sich auf die bevorstehende Fashion Week in Berlin.

WENN.com Riccardo Simonetti beim Raffaello Summer Day 2018

AEDT/WENN.com Riccardo Simonetti auf dem Wiener Life Ball 2018

AEDT/WENN.com Riccardo Simonetti, Fashion-Ikone

