Müssen sich die Fans des britischen Königshauses nun etwa um ihr Oberhaupt sorgen? Trotz ihres hohen Alters galt Queen Elizabeth II. (92) bisher immer als topfit. Ob auf anstrengenden öffentlichen Events oder beim Umgang mit moderner Technik – ihr Geburtsjahr ist der 92-Jährigen wirklich kaum anzumerken. Jetzt sorgt die Monarchin jedoch ein erstes Mal für leichte Unruhe bei ihren Bewunderern: Wegen einer Erkrankung musste die Königin von England nun einen ihr wichtigen Termin absagen!

Wie ein Sprecher des Buckingham Palace gegenüber People erklärte, habe sich die Queen am Donnerstag nicht wohlgefühlt und daraufhin entschieden, dem morgendlichen Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral fernzubleiben. Dieser fand zu Ehren des 200. Jubiläums der beiden Orden von St. George und St. Michael statt. "Ihre Majestät wird durch den Duke of Kent als Großmeister des Ordens vertreten!", berichtete das Pressestatement weiter. Große Sorgen müssen sich die Royal-Liebhaber aber nicht um die Queen machen: Eine Quelle bestätigte dem Magazin weiter, ein Arzt habe nicht konsultiert werden müssen. Zudem wolle die Queen auch keine weiteren Termine absagen.

Zwar fehlte die beliebte Großmutter von Prinz Harry (33) bei der Messe, doch dafür zog ein Gast besonders große Aufmerksamkeit auf sich: Schauspielerin Angelina Jolie (43) nahm an der Andacht teil. Mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrem cremefarbenen Look stach die Schauspielerin aus der Masse hervor.

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II.

WPA Pool / Auswahl / Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry bei der Chelsea Flower Show 2015

Leon Neal / Getty Images Angelina Jolie beim Jubiläum der Orden St. Michael und St. George

