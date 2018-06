Die Kardashian-Jenner-Schwestern in Blödellaune! Bei der berühmten Reality-Familie gab es in den vergangenen Monaten einen regelrechten Babyboom. Sowohl Kim (37) als auch Khloe (34) und Kylie (20) sind jeweils Mutter einer Tochter geworden. Da haben die TV-Stars natürlich mit einem Schlag alle Hände voll zu tun – sollte man zumindest meinen! Mit einem coolen Social-Media-Pic beweisen die Keeping up with the Kardashians-Stars nämlich jetzt: Fürs gemeinsame Rumalbern haben sie immer Zeit!

Von wegen total ernst und seriös! In ihrer neuesten Instagram-Story zeigt Kendall (22) sich und ihre Schwestern mal ungewohnt locker und albern. Khloe, Kylie und Kendall hüpfen aufeinander und Kim streckt die Zunge raus. So ungezwungen geben sich die vier Unternehmerinnen in der Öffentlichkeit nur selten. Doch jetzt waren sie ganz offenbar mal wieder in bester Feierlaune – neue Mamapflichten hin oder her!

Der witzige Schnappschuss ist auf Khloes Geburtstagsparty entstanden. Auf einer – zumindest für Kardashian-Verhältnisse – offenbar eher kleinen Party feierten die Schwestern den 34. Ehrentag der jungen Mutter mit einer kleinen Tanzsession, die das Geburtstagskind natürlich gleich mit ihren Instagram-Followern teilte. Nur die Älteste im Bunde, Kourtney (39), fehlte bei dieser Familienfete.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kendall Jenner, Model

Snapchat / Khloé Kardashian Kylie Jenner und ihre Halbschwester Khloe Kardashian an Weihnachten

Instagram / khloekardashian Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kendall Jenner und Kim Kardashian

