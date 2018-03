Alle schwelgten im Schwangerschafts-Glück: Gleich vier Schwestern der Kardashian-Jenner-Familie konnten sich in den vergangenen Jahren über Familienzuwachs freuen und präsentierten stolz ihre wachsenden Babybäuche. Nachdem Kim (37) im Dezember per Leihmutter ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen durfte und Kylie (20) still und heimlich ihr erstes Töchterchen zur Welt brachte, warten nun alle gespannt auf die Ankunft von Khloes (33) erstem Nachwuchs. Kourtney (38) ist bereits mit drei Kids gesegnet. Aber welche der vier Mums begeisterte mit der heißesten Schwangerschaftsmurmel? Promiflash fragte bei seiner Community nach. DAS ist das Ergebnis.

Sie musste am längsten auf die freudigen Umstände warten und sicherte sich die Krone bei der Wahl zum schönsten Kardashian-Jenner-Babybauch. Mitte Dezember klärte Khloe nach Wochen voller Spekulationen auf: Sie erwartet tatsächlich zum ersten Mal Nachwuchs. Kein Wunder, dass ihre wachsende Babykugel von allen Seiten beäugt wurde. Ihre neuen Kurven hüllte die Bald-Mama in den letzten Wochen vor der Geburt in hautenge Kleider und Hosen ihrer eigenen Modemarke. Damit konnte sie auch die Promiflash-Leser überzeugen. 51,8 Prozent und damit mehr als die Hälfte der Teilnehmer stimmten für die Blondine und ihre Babybauch-Looks. Definitiv ein verdienter erster Platz!

Auf dem letzten Platz landete Reality-Star Kim. Nur 7.1 Prozent der 3.165 Umfrageteilnehmer stimmten für die Frau von Kanye West (40). Wenig überraschend, schließlich gab sie während ihrer zwei Schwangerschaften immer wieder zu verstehen, wie sehr sie ihre körperlichen Veränderungen und zusätzlichen Pfunde verabscheut. Da Kim außerdem unter gesundheitlichen Problemen litt, kam Baby Nummer drei per Leihmutter zur Welt.

Sie hielt ihre Schwangerschaft bis zur Geburt ihrer Tochter geheim, postete ausschließlich veraltete Fotos in den sozialen Netzwerken und ließ sämtliche Gerüchte an sich abprallen. Still und heimlich wurde Kylie am 1. Februar zum allerersten Mal Mama. Wenige Tage danach sorgte ein Kurzfilm für Wirbel, der die 20-Jährige mit wunderschöner Babykugel zeigt. Mit ihren Rundungen punktete Kylie auch im Voting: 704 Stimmen (22,2 Prozent) verfrachteten die Jüngste der fünf Schwestern auf das Silbertreppchen.

Die Bronze-Medaille darf sich keine Geringere als Kourtney umhängen. Mit Mason (8), der 2009 das Licht der Welt erblickte, trat die Älteste der Kardashian-Schwestern den Babyboom los. 2012 und 2014 folgten Tochter Penelope (5) und Sohnemann Reign (3). Die letzte Schwangerschaft der 38-Jährigen liegt also bereits ein paar Jährchen zurück. Kein Wunder, dass nur 595 User (18,8 Prozent) für ihre Babykugel-Looks stimmten.

