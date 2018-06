Der Zoff zwischen Viola Kraus (27) und Inci Elena Sencer (25) ist weiterhin Gesprächsstoff Nummer eins. Kurz nach der Trennung von Rosenpaar Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (27) ging der Streit los. Die beiden Ex-Bachelor-Kandidatinnen schaukelten sich gegenseitig so hoch, dass Viola plötzlich sogar die Babybombe platzen ließ und Incis zweite Schwangerschaft ungefragt öffentlich machte. Eine, die die zwei Streithähne gut kennt, ist Kattia Vides (30) – was hält sie von dem Beef?

"Ich denke, es ist sehr schade, dass es so gekommen ist, weil eigentlich muss man sich nicht in der Öffentlichkeit streiten, das ist nicht gut", schilderte die TV-Beauty im Promiflash-Interview beim Sugarverse-Event in Berlin ihre Sicht der Dinge. Kattia kann sich in beide Seiten gut reinversetzen, doch sich gegenseitig öffentlich an die Gurgel zu gehen, ist für die 30-Jährige ein No-Go: "Ich finde die Reaktion der beiden nicht gut, ich kann beide verstehen, aber keine hat das Recht, die andere zu beleidigen."

Alles hatte vergangene Woche mit einem witzig gemeinten Post angefangen. Viola flirtete kurz nach dem Bachelor-Beziehungsaus Neusingle Basti an – ernst meinte sie ihr Angebot laut eigener Aussage allerdings nicht. Trotzdem fand Inci diese Aktion so respektlos, dass sie im Netz gegen die 27-Jährige ausholte. Die Folge: Incis Schwangerschaft ist dank Viola jetzt kein Geheimnis mehr.

WENN.com Kattia Vides und Viola Kraus

Instagram / kattiavides Kattia Vides, TV-Bekanntheit

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Ex-Bachelor-Kandidatin

