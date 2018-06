Es war DER Schock für die Fußball-Fans: Die deutsche Nationalelf schied bei der WM in Russland schon in der Vorrunde aus. Dafür zeigten sich Spieler wie Mats Hummels (29) oder Toni Kroos (28) verantwortlich, aber auch Coach Joachim Löw (58) gestand sich bereits Fehler ein. Wird er also vor der nächsten großen Meisterschaft ausgewechselt? Promiflash hat bei TV-Promis nachgehakt – und eindeutige Antworten zum Trainer-Thema bekommen. So ist sich der einstige Bachelorette-Kandidat Domenico De Cicco sicher: "Jetzt ist die Zeit gekommen, frischen Wind reinzubringen. Der ist Weltmeister geworden, der hat sehr viel Erfolg mit Deutschland gehabt und jetzt ist es vorbei."

