In Ariana Grandes (25) Leben geht es derzeit nur noch bergauf: Erst vor wenigen Tagen gab die Sängerin die Verlobung mit ihrem neuen Freund Pete Davidson (24), nach gerade einmal vier Wochen öffentlichem Turteln, bekannt. Jetzt gab es wieder einen Grund zum Feiern: Anlässlich ihres Geburtstages schmiss die Powerfrau eine ordentliche Sause – gemeinsam mit ihren engsten Freunden zelebrierte Ariana ihren 25. Ehrentag!

Wie Radar Online in Erfahrung bringen konnte, feierte die "No Tears Left To Cry"-Interpretin vergangenen Dienstag in einem Bowlingcenter in New York City. Neben ihrem Verlobten Pete waren noch 28 nahestehende Freunde, darunter auch ihre Mutter Joan, zu der Megaparty eingeladen. Für diesen besonderen Abend mietete Ariana extra eine Karaokebar des Centers. Highlight des Events sollen diverse Duette des verliebten Bald-Ehepaares und eine riesige Geburtstagstorte – die mit einem Foto von Aris Gesicht begeisterte – gewesen sein.

Bereits an Arianas Ehrentag selbst offenbarte Pete dem Gesangstalent seine Liebe. "Du bist meine liebste Person, die jemals existiert hat. Ich liebe dich so sehr", schrieb der Schauspieler zu einem niedlichen Pärchenschnappschuss auf Instagram. Sein baldiges Eheglück kann der 24-Jährige wohl noch gar nicht so recht fassen.

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande

Jason Merritt / Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards im Staples Center

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

