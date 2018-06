Bei ihnen ging alles ganz schnell: Gerade einmal seit rund einem Monat ist überhaupt erst bekannt, dass Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) ein Paar sind. Inzwischen sind die beiden sogar schon verlobt und sollen auch ein gemeinsames Liebesnest haben. Gerüchten zufolge soll sich die Sängerin von ihrem langjährigen Freund Mac Miller (26) für den Comedian getrennt haben. Zu ihrem Geburtstag schrieb Pete seiner Liebsten nun ein paar süße Zeilen im Netz.

Er kann sein Glück offenbar kaum fassen. Der Schauspieler postete zum Ehrentag seiner Verlobten zwei gemeinsame Bilder auf seinem Instagram-Profil und kommentierte diese mit liebevollen Worten. "Alles Gute zum Geburtstag für den wertvollsten Engel auf dieser Erde! Du bist meine liebste Person, die jemals existiert hat. Ich liebe dich so sehr", erklärte er zu einem Schnappschuss, auf dem er die 25-Jährige auf dem Rücken trägt. Ein weiteres Foto versah er mit dem Kommentar: "Noch eins für die Königin. Worte können nicht ausdrücken, was für ein verdammter Schatz sie ist."

Auch die "Side to Side"-Interpretin ist vollkommen vernarrt in ihren Partner. In ihren Instagram-Storys veröffentlichte sie ihren Handy-Hintergrund – ein Pic ihres Schatzes. Dazu schrieb sie: "Ich habe keinen Wunsch. Ich habe alles, was ich jemals wollte."

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

Kevin Winter / Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Instagram / arianagrande Screenshot aus Ariana Grandes Instagram-Story

