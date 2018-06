Sie alle feiern Queen Beyoncé (36)! Bereits vor Monaten sind die Fans auf der ganzen Welt ausgeflippt, als die Sängerin bestätigt hatte: Ja, sie und Ehemann Jay-Z (48) gehen ein zweites Mal gemeinsam auf Tournee. Nun ist die "On the Run II"-Tour auch in Deutschland angekommen. In Berlin feierten nicht nur die Normalos im Stadion – auch jede Menge Promis ließen sich das Showspektakel des Rappers und der Souldiva nicht entgehen, wie diverse Instagram-Clips zeigen. Egal ob Germany's next Topmodel-Star Stefanie Giesinger (21), Influencer Riccardo Simonetti oder Sarah Harrison (27) – sie alle sorgten für mächtige Stimmung auf den Zuschauerrängen.

Instagram/sarah.harrison.official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de