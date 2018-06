Er wagt sich noch mal an den Herd! Steffen Henssler (45) verließ im vergangenen Sommer nach vier erfolgreichen Jahren die Kochshow Grill den Henssler. Als Nachfolge traten mehrere seiner Kollegen bei Grill den Profi an. Doch zuletzt lief es nicht gut für das Format, nach den Sommerspecials wird die Sendung abgesetzt. Es gibt allerdings auch Grund zur Freude. Wie VOX bekannt gab, wird Steffen in der letzten Staffel noch einmal antreten und so dem Grill die letzte Ehre erweisen.

