Da haben sich ja zwei gefunden! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (21) startet derzeit als Influencerin und Model so richtig durch. Den Topmodel-Titel konnte sie in der diesjährigen Castingshow-Staffel zwar nicht abräumen, dafür wurde ihr aber der Award für die beste GNTM-Persönlichkeit verliehen. Wohl kein TV-Nachwuchsmodel zuvor erregte so viel Aufmerksamkeit wie der Rotschopf mit seiner verrückten Art. Eine, die auch wegen ihres einzigartigen Charakters in der Öffentlichkeit steht, ist Daniela Katzenberger (31). Wen wundert es, dass sich diese zwei Plappermäuler jetzt bei einem Event auf Anhieb gut miteinander verstanden?

Diese beiden sind einfach ein Traumduo! Sowohl Klaudia als auch Daniela schrieben in ihrer Instagram-Story, dass es ein wahres Vergnügen gewesen sei, sich zu treffen. Mitten im Getümmel auf dem NYX Face Award in Berlin rief Klaudia euphorisch in ihre Handykamera: "Guckt mal, Leute, wen ich hier getroffen habe!" Als die Kameralinse dann auf die Katze zeigte, waren beide Ladys vollauf begeistert. Klar, dass schnell eine kleine Selfie-Session folgte: Strahlend posierten Klaudia und Dani für gemeinsame Pics.

Zwar erlangte Daniela, anders als Klaudia, ihre TV-Bekanntheit durch das VOX-Format "Auf und davon – Mein Auswanderungstagebuch" – Model-Ambitionen hatte die Kultblondine zu Beginn ihrer Fernsehkarriere aber trotzdem. So war es ihr großer Traum, einmal für den amerikanischen Playboy zu posieren. Dies ist ihr zwar nie gelungen, dafür aber der Durchbruch als Mega-Reality-Star in Deutschland umso mehr.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / klaudiagiez Daniela Katzenberger und Klaudia Giez bei dem NYX Face Award

AEDT/ Wenn.com Klaudia Giez, ehemalige Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel"

