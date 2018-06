Nevio Passaro (38) platzt fast vor Glück und lässt die Welt daran teilhaben! Nach einem gesundheitlichen Schreck, den der Sänger vor Kurzem verkraften musste, blickt er nun wieder nach vorne und widmet sich seinen zwei großen Leidenschaften – der Musik und der Liebe! Während der letzten Monate gab ihm seine kleine Familie unglaublich viel Kraft. Und genau für diesen starken Support bedankte sich der Deutsch-Italiener jetzt bei seiner Freundin Verena – mit einer rührenden Liebeserklärung im Promiflash-Interview.

"Wie viel Halt und Liebe mir meine kleine Familie gibt, ist unbeschreiblich", schwärmte Nevio im Gespräch mit Promiflash. Zusammen mit seiner Tochter Luce tanke der Sänger momentan Kraft in Süditalien und bereite sich auf die kommende Tour 2019 vor. Seine Partnerin sei seit zwei Wochen wieder in Berlin, um zu arbeiten. Jetzt nutzte der 38-Jährige die Gelegenheit, um ihr eine romantische Dankesrede zu widmen: "Auch wenn Verena das täglich direkt von mir hört und es weiß, will ich hier, wenn ich schon explizit gefragt werde, einfach mal rausposaunen, dass wir zwei (Luce und meine Wenigkeit) hier in Süditalien die tollste Frau und Mama auf der ganzen Welt haben." Er trage eine große Dankbarkeit im Herzen, eine natürliche Gelassenheit: "Und das habe ich dir zu verdanken. Du bist unser Zuhause, unser Nordsüdlich von hier."

Die Zeit mit seinem "kleinen Sonnenschein" genießt Nevio in vollen Zügen. "Wir spielen, gehen ans Meer, ich koche und wir essen gemeinsam", erzählte er. Aber während seine Tochter schlafe, arbeite er oft bis tief in die Nacht an seiner Musik – mit tollen Ergebnissen! Am 6. Juli erscheint seine neue Single "Alles in allem" und die ist schon jetzt im Radio zu hören.

Sonstige Verena, Luce und Nevio Passaro

Ralf Succo/WENN Nevio Passaro in Berlin

"Alles in allem", Nevio Passaro Nevio Passaros Singlecover von "Alles in allem"

