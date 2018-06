Ashley Tisdale (32) überrascht mit einem neuen Style! Die High School Musical-Darstellerin ist bekannt für ihre ständig variierenden Looks. Besonders wenn es um ihre Haare geht, probiert die hübsche Blondine gern mal etwas Neues aus. Bisher variierte sie vor allem zwischen blonden, schwarzen und dunkelbraunen Haaren. Passend zum Sommer entschied sie sich nun für eine weitere Veränderung: Von ihrem blond-brünetten Bob wechselte sie zu einer hellblonden, noch kürzeren Frisur.

Auf Instagram zeigte sich die 32-Jährige erstmalig mit ihrem neuen Look und wurde von ihren Fans kurzerhand mit Komplimenten überhäuft. "Deine Haare werden einfach immer kürzer, aber es sieht so verdammt gut aus", schrieb eine begeisterte Abonnentin. Auch Ashley wirkt auf ihren Fotos einfach nur zufrieden und scheint sich mit ihrem neuen Haarschnitt so richtig wohlzufühlen.

Und Ashley liegt mit ihrer Kurzhaarfrisur in diesem Sommer total im Trend! Schon das frühere Monrose-Mitglied Senna (38) verabschiedete sich vor einigen Tagen von ihrer langen Mähne und entschied sich kurzerhand für einen hübschen Longbob. Bachelor in Paradise-Kandidatin Carolin Ehrensberger tat es ihr gleich und zeigt sich seit Neuestem mit einer schulterlangen Frisur.

Instagram / ashleytisdale Schauspielerin Ashley Tisdale

Instagram / ashleytisdale Schauspielerin Ashley Tisdale

Instagram / missgammour Senna Gammour mit ihrer neuen Frisur, Juni 2018

