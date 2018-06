Geplatztes Beyoncé-Konzert für YouTube-Größe Shirin David (23)! Seit Monaten hatte sich die Beauty-Verrückte auf das Konzert der Sängerin und ihres Mannes Jay-Z (48) in Berlin gefreut. Eine Erkrankung machte Shirin im allerletzten Moment allerdings einen Strich durch die Rechnung. Während die Familie Carter-Knowles direkt nach ihrer Landung in der Hauptstadt eine Klinik der Berliner Charité aufgesucht hat, weil sie sich angeblich Sorgen um einen der Zwillinge Rumi und Sir gemacht habe, lief es für den Make-up-Fan nicht so easy. Wegen einer Herzrhythmusstörung musste Shirin in ärztlicher Behandlung bleiben – verpasste die große Show des Star-Ehepaars. Einen Trost hatte sie am Ende dann aber doch: die vielen Instagram-Clips ihrer Freunde und Fans, die an dem Abend mehr Glück hatten.

