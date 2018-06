Die schwangere Bibi Heinicke (25) hat schon jetzt die ersten Übungswehen! In einem neuen Baby-Vlog erklärt der Netz-Star, der sich bereits in der 27. Kugelzeit-Woche befindet, was es mit diesen ersten Muskelkontraktionen der Gebärmutter auf sich hat. Aber nicht nur der Körper der werdenden Mama verändert sich zusehends: Natürlich wächst auch der zukünftige Erdenbürger fleißig und macht sich deutlich bemerkbar, wie die Abonnenten-Millionärin stolz auf YouTube weiter verrät: "Manchmal sind das wirklich so starke Tritte, die man auch auf der Bauchdecke spürt oder wirklich sieht. Und manchmal sind das halt eher so wellenartige Bewegungen, dass ich halt in meinem Körper merke, er bewegt sich!"

