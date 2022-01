Das muss ein großer Schreck für sie gewesen sein! Neve Campbell (48) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin. Vor allem durch den Slasher-Hit Scream wurde die gebürtige Kanadierin zum gefeierten Hollywoodstar. Doch an den verschiedenen Filmsets im Laufe ihrer Karriere lief nicht immer alles rund – und eine Situation hätte auch ziemlich übel ausgehen können: Neve verriet jetzt, dass sie vor einigen Jahren einen schrecklichen Vorfall mit einem Bären hatte!

In einem Interview in "The Kelly Clarkson Show" erinnert sich die 48-Jährige an einen früheren Dreh zurück. Mit 17 Jahren stand die Beauty damals für ein Projekt vor der Kamera, bei dem sie in eine brenzlige Situation geriet. "Ich habe diese Rolle gespielt, in der mein Charakter viel mit Tieren zu tun hatte und es gab eine Szene, in der ich von einem Bären gejagt wurde", erklärt Neve. Zuerst lief alles nach Plan – doch dann kam es doch anders: "Er packte mich am Bein und zerrte mich durch den Wald. Meine Mutter war zu Besuch am Set und sie schrie. Die ganze Crew war wie erstarrt, weil niemand glauben konnte, was da passiert war."

Mittlerweile ist dieser Vorfall vergessen und Neve kann auf eine ziemlich beachtliche Karriere zurückblicken. Denn neben dem Erfolg mit den "Scream"-Filmen hat die brünette Beauty auch schon an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (49) im Actionfilm "Skyscraper" mitgespielt und war Teil der vierten Staffel von House of Cards.

Anzeige

CapitalPictures Courteney Cox, Jamie Kennedy und Neve Campbell in "Scream"

Anzeige

Instagram / nevecampbell Neve Campbell und Dwayne Johnson 2018

Anzeige

Getty Images Neve Campbell im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de