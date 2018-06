Sie halten den Fürstenpalast ordentlich auf Trab: Prinz Jacques (3) und Prinzessin Gabriella (3) sind eigentlich ein Herz und eine Seele – der Inbegriff von Geschwisterliebe. Doch wenn sich die Zwillinge etwas in den Kopf gesetzt haben, sind wohl auch ihre Eltern chancenlos. Gegen so viel Power kommt offenbar selbst die ehemalige Schwimmerin, Fürstin Charlène (40), kaum an. Nun gab die Südafrikanerin zum ersten Mal ganz private Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter!

"Sie sind dreieinhalb Jahre alt und haben so viel Energie, dass ich manchmal denke, dass es zu viel ist für ihr Alter", gestand die Fürstin gegenüber der französischen Zeitschrift Point de Vue. Hinzu komme, dass die Geschwister komplett unterschiedliche Persönlichkeiten hätten: Während sich Jacques gerne Zeit nehme, um die Welt zu beobachten, lege Gabriella nur selten eine Pause ein. Dennoch passe zwischen die zwei kein Blatt: Sie halten zusammen – komme, was wolle. "Manchmal fragen wir uns, ob wir etwas falsch machen", zweifelte die 40-Jährige, "aber Jacques und Gabriella sind sehr stark zusammen und das müssen wir akzeptieren!"

Ihr Vater, Fürst Albert II von Monaco (60), sehe derweil einige Parallelen zu sich und Charlène: Gabriella habe einfach die "starke Persönlichkeit und einen Hang zur Unabhängigkeit" von ihrer Mutter geerbt. Jacques hingegen verhalte sich eher wie sein Papa und sei vergleichsweise still.

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques auf einem Markt in Monaco 2018

Instagram / hshprincesscharlene Gabriella und Jacques Grimaldi

Pascal Le Segretain/Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

