Was für ein stolzer Papa! Im Dezember wurden die Zwillinge von Albert II von Monaco (60) und seiner Angetrauten Charlène Wittstock drei Jahre alt, regelmäßig verzücken sie die Monegassen bei offiziellen Terminen. Private Details über Prinzessin Gabriella (3) und Prinz Jacques (3) gibt das royale Paar allerdings nur ungern preis. Zu seinem 60. Geburtstag gewährt das Oberhaupt der Grimaldi-Familie nun doch einen Einblick in die Charaktere seiner beiden Kids.

In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro fand der Fürst süße Worte, um seine Twins zu beschreiben: "Wir sind gesegnet mit Kindern, die jeden Tag eine Freude sind. Sie sind in einem unglaublich interessanten Alter." Gabriella komme physisch mehr nach ihm, ihr Wesen scheine die Dreijährige allerdings von ihrer Mutter geerbt zu haben: "Sie fängt an, eine starke Persönlichkeit und einen Hang zur Unabhängigkeit zu entwickeln, was mehr nach ihrer Mutter aussieht", erzählte der 60-Jährige.

Erbprinz Jacque sei hingegen das komplette Gegenteil von seiner quirligen Schwester. Albert beschrieb ihn als ruhiges Kind, das viel beobachte und jetzt erst damit beginnen würde, mehr zu sprechen. "Am Anfang war es seine Schwester, die zuerst gesprochen hat", sagte Albert. Was haltet ihr von dem Interview über die royalen Twins? Stimmt ab.

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco

Eric Gaillard / Kontributor Charlène von Monaco mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques

Eric Gaillard / Kontributor Mutter Charlène, Prinzessin Gabriella, Prinz Jacques und Vater Albert (v.l.)

