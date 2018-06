Diego Maradona (57) sorgte mal wieder für den Hingucker der Partie. Beim Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft Frankreich gegen Argentinien saß der einstige Dribbelkönig erneut auf der VIP-Tribüne. Beim letzten WM-Kick seines Heimatlandes – am Dienstag waren die Argentinier gegen Nigeria angetreten – fiel der WM-Sieger von 1986 mit provokanten Gesten auf. Dieses Mal zog er mit Partnerin Rocio Oliva (27) die Blicke auf sich: Die Ex-Fußballerin konnte den Emotionsbolzen beruhigen und lenkte ihn mit einer wilden Knutscherei sogar vom Spiel ab.

Trotz des K.O.-Spiels der Argentinier, die gegen Frankreich mit 4:3 verloren hatten, wirkte Diego beinahe handzahm: Der ehemalige argentinische Nationaltrainer sprang lediglich auf, um die Treffer seines Teams zu bejubeln. Das Spiel der Mannschaft um Superstar Lionel Messi (31) schien den 57-Jährigen offenbar wenig zu interessieren. Er tauschte viel lieber intime Zärtlichkeiten mit seiner hübschen Freundin aus. Ganz zum Leidwesen seines Sitznachbarn: Der ehemalige Stürmerstar Ronaldo neben ihm drehte sich leicht beschämt in die andere Richtung.

Über das vergleichsweise entspannte Verfolgen der Fußball-Partie wird sich wohl auch Diegos Blutdruck gefreut haben. Am vergangenen Dienstag brachte sich der Argentinier dermaßen in Rage, dass er sogar medizinisch behandelt werden musste. Mit der Knutscherei auf der Zuschauertribüne hat Diego sicher den letzten Aufsehen erregenden Auftritt bei der WM in Russland hingelegt. Denn nach ihrer Niederlage gegen Frankreich schied seine Mannschaft aus dem Turnier aus.

Laurence Griffiths/Getty Images Diego Maradona und Rocio Oliva beim Spiel Frankreich gegen Argentinien

Laurence Griffiths/Getty Images Ronaldo und Diego Maradona

Alexander Hassenstein/Getty Images Diego Maradona und Rocio Oliva auf der VIP-Tribüne

