Babystrampler zum Dahinschmelzen! Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) freuten sich vor zwei Jahren über die Geburt von Töchterchen Luna Simone (2). Am 17. Mai 2018 erblickte dann Miles Theodore Stephens das Licht der Welt. Wie schon bei Luna, erfreut Chrissy auch bei dem jüngsten Neuzugang ihre Follower mit megasüßen Babyfotos. Jetzt zeigte die Zweifach-Mama einen Schnappschuss ihres Sprösslings in einem putzigen Outfit.

Auf Instagram lud das Model ein Bild des süßen Fratzes hoch. Der kleine Racker trägt auf dem Pic einen Strampelanzug mit Giraffenmotiv und schaut etwas skeptisch in die Kamera. "Hey Leute", kommentierte die 32-Jährige die Momentaufnahme aus ihrem Alltag. Die kommt bei ihren Fans super an. Mittlerweile wurde das Posting mehr als 1,6 Millionen Mal mit einem Herzen versehen. Einige ihrer Follower betonten in der Kommentarspalte, dass der kleine Miles seinem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten sei.

Seine Mama scheint große Freude daran zu haben, für den kleinen Wurm knuffige Babybekleidung auszusuchen. Erst vor Kurzem erfreute Chrissy ihre Follower auf Social-Media mit einem bezaubernden Bild, auf dem Miles eine Mütze mit NASA-Logo trägt.

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigen

Jamie McCarthy / Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Luna kümmert sich um ihren Bruder Miles

