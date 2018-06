Demi Lovato (25) ist derzeit auf großer "Tell Me You Love Me"-Welttournee und reist mit ihren aktuellen Songs durch ganz Amerika. Immer an ihrer Seite ist in dieser Zeit vor allem ihre gesamte Crew, die sie bei den Konzerten unterstützt. Doch die Sängerin sieht in ihren Helferlein nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde – zusammen mit ihrem Tourteam ließ sich Demi jetzt ein Tattoo stechen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin ihren Followern nun ihre neuste Körperbemalung. Zusammen mit ihrer Assistentin Kelsey, ihrem Hairstylisten César, der Make-up-Artistin Jill, ihrem Security-Mann Max und ihrer Managerin Lauren, verewigte sich die 25-Jährige ein "free", also "frei" auf deutsch, auf die Außenseite ihres kleinen Fingers. "Das Team, das sich zusammen tätowieren lässt, bleibt auch zusammen", betitelte sie den Beitrag der frisch gestochenen Tattoos.

Dass die Musikerin auf Körperkunst steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erst vor zwei Monaten ließ sich die Ex-Freundin von Joe Jonas (28) bereits an der Hand tätowieren. Mit einem Löwenkopf ziert Demis Handrücken nun ein besonders wildes Motiv. Einige Fans der Musikerin vermuteten daraufhin, dass die brünette Beauty bei Justin Bieber (24) abgekupfert hätte. Dieser trägt nämlich ein ziemlich ähnliches Kunstwerk auf seiner Brust.

Instagram / ddlovato Demi Lovato und ihre Crew mit neuen Tattoos

Instagram / leinbinder Demi Lovato und Lauren

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem neuen Tattoo

