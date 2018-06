Der Rapper Jay-Z (48) und sein Töchterchen Blue Ivy (6) gönnten sich kürzlich eine entspannte Auszeit vom Tour-Stress – und das mitten in Berlin! Am vergangenen Donnerstag gaben der Bühnenstar und seine Gattin Beyoncé (36) im Rahmen ihrer "On The Run II"-Tournee ein Konzert in der deutschen Hauptstadt. Die beinahe zweieinhalbstündige Show begeisterte 60.000 Zuschauer im Olympiastadion. Danach war offenbar eine Auszeit mit der Familie angesagt: Die wenigen freien Tage verbrachte das Papa-Kind-Gespann ohne Mama im Freien!

Paparazzi erwischten den 48-Jährigen und Töchterchen Blue Ivy am vergangenen Freitag. Zusammen saß das Duo auf einer Parkbank und genoss das gute Sommerwetter. Wie das Portal TMZ berichtete, waren die beiden dabei sogar ähnlich gekleidet – sie trugen bei ihrem Ausflug weiße Oberteile, Jogginghosen und Sneaker. Doch da die Kleine und ihr Papa trotz ihres unauffälligen Outfits in der Berliner Öffentlichkeit sicher nicht unbehelligt geblieben wären, wurden sie von einigen Bodyguards auf Schritt und Tritt begleitet.

Von der "Diva"-Interpretin fehlte an diesem Nachmittag allerdings jede Spur: Vielleicht hielt Beyoncé sich bei ihren Zwillingen Sir und Rumi auf – denn immerhin musste eines der Kinder am Donnerstag mit Blaulicht in die Notaufnahme gebracht werden. Wenig später gab es glücklicherweise Entwarnung für den Gesundheitszustand des Babys. Für die viel beschäftigte Familie geht die Reise am Samstag schon wieder weiter – das nächste Konzert wird in Polen stattfinden.

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei ihrer "On the Run II"-Tour

Anzeige

Theo Wargo / Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei einem NBA-Spiel in New Orleans

Anzeige

Splash News Jay-Z und Beyoncé in London 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de