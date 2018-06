Für ihren neuen Film musste Shailene Woodley (26) ziemlich leiden! In dem dramatischen Streifen "Die Farbe des Horizonts" spielt sie gemeinsam mit dem Tribute von Panem-Star Sam Claflin (32) ein Paar, das mit ihrem Boot hilflos im Ozean treibt. Wegen eines Hurricanes kommen die beiden von ihrem Weg ab und müssen fortan ums blanke Überleben kämpfen! Diese extreme Rolle verlangte der Schauspielerin einiges ab: Shailene hielt für den Film eine strenge Diät und nahm nur 350 Kalorien am Tag zu sich!

Wie sie in einem Interview mit der Times erklärte, habe sie es gehasst, so wenig zu essen. "Es war unglaublich jämmerlich!", gestand Shailene dem Magazin. Sie habe über mehrere Wochen hinweg nur kalorienarme Kost zu sich genommen: "Ich aß am Tag nur eine Dose Lachs, etwas gedünsteten Brokkoli und zwei Eiweiß." Diese Mahlzeiten machten die Schauspielerin allerdings bei Weitem nicht satt – sie habe in dieser Zeit furchtbar gelitten. Die Diät hielt die "Big Little Lies"-Hauptdarstellerin ein, um in ihrer Rolle als ausgehungerte Schiffbrüchige letztendlich möglichst authentisch auszusehen.

Die Magerkost hatte allerdings nicht nur dramatische Auswirkungen auf ihr Aussehen. "Ich hatte solchen Hunger, dass ich nicht schlafen konnte", verriet Shailene weiter. Sie habe dann immer ein Glas Wein getrunken, um in den Schlaf fallen zu können. Kein Wunder: Die empfohlene Kalorienanzahl für eine gesunde, junge Frau liegt bei 1.900 kcal pro Tag – die 26-Jährige nahm während der Dreharbeiten aber nur 18 Prozent der normalen Energiezufuhr zu sich.

