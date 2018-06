Sie werden nicht ewig der Herzog und die Herzogin von Cambridge bleiben! Seit 1952 regiert Queen Elizabeth II. die 16 Staaten des Commonwealth. Mit 92 Jahren ist das britische Staatsoberhaupt immer noch bemerkenswert fit. Sollte sich das irgendwann einmal ändern, wird die britische Krone völlig neu strukturiert. Im Falle von Elizabeths Tod übernimmt aber nicht nur Prinz Charles (69) die Regentschaft: Auch die Titel einiger Familienangehöriger werden neu vergeben. Prinz William (36) – und besonders seiner Frau Herzogin Kate (36) – wird damit irgendwann eine wahre Ehre zuteil!

Aktuell trägt Charles den Titel "Prinz von Wales", der laut Mirror seit 21 Generationen rechtmäßig dem direkten Thronfolger gebührt. Sollte Elizabeth also sterben, geht der Titel weiter an William – und damit auch an seine Liebste Kate. Die Dreifach-Mama dürfte sich im Falle des Falles als "Prinzessin of Wales" bezeichnen und würde damit den gleichen Titel tragen wie ihre verstorbene Schwiegermama Prinzessin Diana (✝36)! Ob Kate den Namenszusatz annimmt, bleibt zwar ihr selbst überlassen, doch würde sie Williams Mutter damit auf besondere Weise ihren Tribut zollen.

Wer sich nun wundert, warum Herzogin Camilla (70) als Frau des aktuellen Thronfolgers nicht die Prinzessin von Wales ist, aufgepasst: Die heute 70-Jährige hat bei der Hochzeit mit Charles 2005 freiwillig auf den Titel verzichtet – aus Respekt vor dessen verstorbener Exfrau Diana. Bei Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) wird sich durch den Tod der Queen übrigens nichts ändern: Sie werden aufgrund ihres "späten" Platzes in der Rangliste auch weiterhin Herzog und Herzogin von Sussex bleiben.

