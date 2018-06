Wird Klaudia Giez (21) bald das Herz gebrochen? Die quirlige Rothaarige wurde durch Germany's next Topmodel deutschlandweit bekannt. Immer an der Seite der Schönheit: Ihr fester Freund Felipe Simon – und mit ihm ist sie einfach überglücklich. Jetzt könnte das Model allerdings unsanft von Wolke Sieben herunterplumpsen. Denn ob Felipe weiter gemeinsam mit Klaudia in Berlin wohnen kann, ist nicht klar! Das verriet sie jetzt im Promiflash-Interview.

