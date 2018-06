Spätestens seit Germany's next Topmodel 2018 dürfte Klaudia Giez (21) alias Klaudia mit K den Castingshow-Fans ein Begriff sein. Durch ihre Teilnahme an der Sendung baute sich die rothaarige Schönheit einen Instagram-Follower-Stamm von fast 400.000 Menschen auf. Und die nimmt die Influencerin auf ihrem Kanal mit durch ihr Leben. Eingefleischte Fans können sich jetzt ganz besonders freuen, denn ab sofort gibt es Klaudia in doppelter Dosis: Das Model hat nun zusätzlich einen Pärchen-Account mit Boyfriend Felipe Simon!

"Klaulipe" nennt sich der neue Instagram-Kanal, unter dem man speziell dem Beziehungsleben der Turteltauben folgen kann. Mit Pärchenfotos, Einblicken in gemeinsame Shootings und einfach dem Alltag als Model-Fotografen-Paar wollen Klaudia und Felipe ihre Follower auf dem Laufenden halten. Und das sind innerhalb der ersten 24 Stunden immerhin schon knapp 25.000 Insta-User.

Die Wahl-Berliner kennen sich zwar schon etwas länger, so richtig zusammen sind sie allerdings erst seit Klaudias TV-Exit bei "Germany's next Topmodel" im Frühjahr dieses Jahres. Sogar eine gemeinsame Wohnung teilen sich die zwei schon. Welche Beziehungsschritte sonst noch anstehen, darf man ab jetzt dann wohl auf ihrer neuen Social-Media-Seite verfolgen.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Felipe Simon und Klaudia Giez

Instagram / klaulipe Bild von Klaudia und Felipes Couple-Account

