Und wieder ein neues Auto! Lamborghinis scheinen inzwischen zu Justin Biebers (24) Statussymbolen zu gehören. Erst zu seinem Geburtstag im März dieses Jahres gönnte sich der "What Do You Mean?"-Sänger einen neuen Flitzer. Vergangenen Freitag kam dann auch schon der nächste. Seinen brandneuen, roten Lamborghini Aventador ließ sich der Bieber ganz bequem in das Montage Resort im kalifornischen Laguna Beach liefern.

Für sein neues Gefährt musste Biebs allerdings auch ganz schön blechen. Laut TMZ kostete der Wagen stolze 500.000 Dollar. Umgerechnet sind dies etwa 427.000 Euro. "Mein Baby Girl" betitelte der 24-Jährige ein Instagram-Video, in dem der Protz-Flitzer zu sehen ist und mit dem er die Fans an seiner luxuriösen Errungenschaft teilhaben ließ.

In der Vergangenheit schien Justin allerdings gelegentlich ein wenig unsicher im Umgang mit seinen Autos zu sein. So soll er auch mit dem mint-grünen Vorgänger seines aktuellen Lambo einige Problemchen gehabt haben. Eine Parklücke hatte ihm sogar so sehr Schwierigkeiten bereitet, dass er den Lamborghini daraufhin vom Hotelpersonal einparken ließ.

Instagram / justinbieber Justin Biebers Lamborghini Aventador

T.Maidana / Splash News Justin Bieber, Musiker

Pap Nation / Splash News Musiker Justin Bieber in Los Angeles

