Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel im Jahr 2012 ist Luisa Hartema (23) supererfolgreich, läuft für namhafte Designer und reist für die verschiedensten Fotoshootings um die ganze Welt. Im Gegensatz zu anderen Models wie zum Beispiel Stefanie Giesinger (21) hält sich die Blondine in den sozialen Netzwerken dagegen eher bedeckt in Sachen Liebe. Promiflash verriet Luisa nun, weshalb sie ihre Beziehung so privat hält.

Seit mehreren Jahren ist Luisa schon mit Malemodel Keno Weidner (29) liiert. Trotzdem sind Couple-Pics oder Liebeserklärungen eine echte Rarität – und das aus gutem Grund, wie die 23-Jährige im Promiflash-Interview erklärte: "Wenn du dich halt trennst oder doch jemand Neues findest, dann ist es halt immer so extrem in der Presse und das will ich halt gerne vermeiden." Sie wolle nicht, dass andere Leute ihr Leben kommentieren oder Aussagen darüber tätigen.

Hin und wieder lässt Luisa ihre Follower dann aber doch an ihrem Liebesglück teilhaben. Vergangenes Jahr widmete sie ihrem Langzeitfreund ein paar rührende Zeilen. "Du bist der Goldstaub, du bist das du und wir, du bist der Sonnenaufgang, seit vier Jahren, die Zeit rast", schrieb die Laufstegschönheit damals auf ihrem Instagram-Account.

WENN.com Luisa Hartema bei den About You Awards 2018

Facebook/Luisa Hartema Keno Weidner und Luisa Hartema

Thomas Lohnes/Getty Images Luisa Hartema, Model

