Geht es bald Hand in Hand zum Beauty-Doc? Für ihre Schönheit legt sich Micaela Schäfer (34) bekanntlich gerne mal unters Messer. Kaum eine Stelle ihres hotten Astralkörpers blieb bisher verschont. Auch ihrer Freundin Patricia Blanco (47) ist für ihren ganz persönlichen Wohlfühlkörper kein Preis zu hoch. Erst im letzten Jahr unterzog sich die Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco (81) für ihre Bodytransformation einer ganzen Reihe von Operationen. Tipps und Tricks holt sie sich gerne vom Profi: Micaela und Patricia wollen bald im Doppelpack auf den OP-Tisch.

Promiflash traf Micalea beim SexySoccer in Berlin. Dort plauderte die 34-Jährige ungeniert über ihre Zukunftspläne. Ganz oben auf der Liste: ein Gang in die Beauty-Klinik. Den will die Berufsnacktschnecke dieses Mal keinesfalls alleine beschreiten, sondern mit der 47-Jährigen im Schlepptau. "Ich war gestern mit der Patricia bei meinem Schönheitschirurgen und wir haben uns da ein bisschen beraten lassen. Es ist eine Doppel-OP geplant", verriet sie. Was genau gewollt ist, wollte das Erotiksternchen noch nicht offenbaren. Ihre Freundin habe aber etwas im Auge, was sie selbst schon längst hinter sich habe. Deshalb sei sie da natürlich die beste Beratung.

Erst im Frühjahr flirrten schockierende Bilder von Patricias misslungenem chirurgischen Eingriff durch die Medien. Patricia hatte eine Bruststraffung an sich durchführen lassen, die zur Folge hatte, dass ihre Brustwarzen langsam abstarben. Um das Gewebe wieder aufzubauen, sind weitere Prozeduren möglich. Dass die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin jetzt jemanden zum Händchen halten hat, dürfte sie freuen.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco bei einem Beautyeingriff

