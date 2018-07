Da war die Schule auch schon wieder vorbei! Reality-TV-Star Silvia Wollny (53) hat allen Grund, stolz auf ihre Tochter zu sein: Estefania Wollny machte am 29. Juni ihren Schulabschluss! Ganz in Blau gekleidet feierte die Groß-Familie mit den elf Kindern den Meilenstein im Leben der 16-Jährigen. In ihren sozialen Netzwerken gratulierte die glückliche Mama ihrer Estefania nun mit ganz besonders lieben Worten.

"Meine kleine Maus hat heute ihren Abschluss geschafft", freute sich Silvia auf ihrem Facebook-Profil und veröffentlichte zwei dazu passende Bilder. Die Pics zeigen sie und ihre Tochter – beide tragen ein festliches blaues Kleid und strahlen in die Kamera. "Ich bin unglaublich stolz auf dich!", schrieb die elffache Mama und fügte in ihrem Post abschließend hinzu: "Jetzt beginnt der Ernst des Lebens." Auch allen anderen Schul-Absolventen gratulierte sie via Social Media.

Silvias Fans freuen sich ebenfalls mit dem Wollny-Spross, viele interessierten sich dafür, wie es bei der jungen Frau nun weitergeht. "Liebe Estefania, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss und viel Glück auf deinem weiteren Weg", schrieb beispielsweise eine Abonnentin, die sich auch gleich nach der Zukunft der 16-Jährigen erkundigte: "Darf man fragen, in welche Richtung es jetzt geht?"

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, Reality-Star

Facebook / Silvia Wollny Estefania und Silvia Wollny

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Die Wollnys

