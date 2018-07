Davina Geiss (15) kann endlich ihre Mama mit Fahrerlaubnis im Gepäck durch die Gegend kurven – denn jetzt hat sie die Führerscheinprüfung bestanden. Mit 15 Jahren darf sie in Frankreich ganz legal ihr erstes Gefährt lenken, das genauso schnell wie ein Moped ist. Dass ihr Teenie nun im Kleinwagen statt auf dem Zweirad das Fahren übt, ist Reality-TV-Star und Millionärsgattin Carmen (53) dabei sehr recht, wie sie in einem aktuellen Instagram-Video begründet: "Es wäre jetzt eigentlich so, als würde sie mit einem Mofa fahren, nur ist das hier ein sicheres Auto und da bin ich als Mutter natürlich sehr, sehr glücklich drüber."

