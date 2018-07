Ende gut, alles gut! Der Musiker Nevio Passaro (38) schockierte seine Fans vor wenigen Monaten mit einem Video, in dem er ankündigte, eine Pause zu machen, da er operiert werden müsse. Im Promiflash-Interview verriet der Sänger aber jetzt, dass es ihm durch die Liebe und Unterstützung von Freundin Verena und Töchterchen Luce wieder gut gehe: "Auch wenn Verena das täglich direkt von mir hört, will ich einfach mal rausposaunen, dass Luce und meine Wenigkeit die tollste Frau und Mama auf der ganzen Welt haben." Und nicht nur das – auch musikalisch kann es weiter gehen! Die neue Single "Alles in allem" kommt am 6. Juni in den Handel.

Nevio Passaro / privat Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de