Ihre Familie ist ihr Ein und Alles! Dabei hatte Grace Capristo (28) schon mit blutjungen 16 Jahren das erreicht, wovon viele Mädchen in ihrem Alter nur träumten. Gemeinsam mit Senna (38) und Bahar (29) gewann sie 2006 die fünfte Staffel der Castingshow Popstars und wurde Mitglied der Band Monrose. Viel Zeit für ihre geliebte Family blieb ihr nicht. Mittlerweile ist die Sängerin solo unterwegs und leiht sogar der Make-up-Marke Kiss ihr Gesicht. Die Liebe zu ihren nächsten Verwandten ist immer noch unverändert und treibt ihr sogar das eine oder andere Tränchen in die Augen.

So emotional zeigt sich die Powerfrau selten. Im Interview mit Gala kullerten bei der 28-Jährigen Tränen, als sie gefragt wurde, worauf sie im Leben besonders stolz sei. Gerührt verriet die Halbitalienerin: "Meine Familie ist das, worüber ich mich am meisten definiere. Ich bin am liebsten Tochter, ich bin am liebsten Schwester, ich bin am liebsten Freundin." Ihre Liebsten hätten ihr stets Kraft gegeben – vor allem in schwierigeren Zeiten. Auch ihre Freundin und ehemalige Bandkollegin Bahar sei ihr immer eine helfende Hand gewesen. Mit Senna hingegen habe sie keinen Kontakt mehr.

Als On-Off-Flamme des DFB-Kickers Mesut Özil (29) musste die gebürtige Mannheimerin kurz nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 ganz schön einstecken: Der Arsenal-Stürmer hatte sie betrogen. Ein Versuch, die Beziehung zu retten, scheiterte. Mittlerweile ist er mit dem Model Amine Gülse (25) liiert, während Mandy Grace nach wie vor Single ist.

Instagram / gracecapristo Mandy Grace Capristo

Anzeige

Starpress/WENN.com Mandy Grace Capristo auf dem "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest

Anzeige

Becher/WENN.com Mandy Grace Capristo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de