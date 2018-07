Diese Frau kennt wirklich kein Alter! Zwar ist Heidi Klum am 1. Juni 45 Jahre alt geworden, optisch gleicht die vierfache Mama allerdings eher einer 20-Jährigen. Die Freundin von Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (28) sieht allerdings nicht nur aus wie ein jünger Hüpfer, sie kann auch noch genauso wild feiern. In ihren Instagram-Stories aus einem Beach-Club in Atlantic City bewies die Model-Mama nun: Sie ist nach wie vor eine waschechte Party-Queen – und kann sogar einem Star-DJ wie Kaskade (47) mit Leichtigkeit die Show stehlen!

