Das Liebesglück steht Heidi Klum (45) wirklich gut! Bei dem Supermodel läuft es aktuell einfach blendend: Die dreizehnte Germany's next Topmodel-Staffel entwickelte sich zu einem riesigen Erfolg und auch privat schwebt die Jurychefin mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) auf Wolke sieben. Die vierfache Mama scheint ihr Leben daher aktuell in vollen Zügen zu genießen und fühlt sich in ihrer Haut offenbar so richtig wohl. Bei dem Besuch einer Hilfsorganisation in New York City verzichtet sie daher gleich auf einen BH!

Mit einem breiten Strahlen spaziert Heidi gut gelaunt durch die Straßen Manhattans. In ihrem knallroten Maxidress zeigt die 45-Jährige, wie gut ihr Körper in Schuss ist. Vor allem die Paparazzi sind von dem Kleid begeistert: Der fließende Stoff enthüllt nämlich ganz deutlich, dass die Modelmama keinen BH trägt. Die GNTM-Chefin lässt sich von ihrem Nippelalarm allerdings nicht irritieren – sie macht mit ihrem sicheren Auftritt New Yorks Gassen ganz einfach zu ihrem persönlichen Runway.

Heidi hat an diesem Tag ein ganz besonderes Ziel in Manhattan: Sie besucht die Hilfsorganisation "God's Love We Deliver". Die 1985 gegründete Charity-Einrichtung bereitet täglich frische Mahlzeiten zu und liefert sie an Menschen aus, die aufgrund einer schweren Krankheit nicht selbst kochen können. Die deutsche Laufstegikone zählt seit Jahren zu den prominenten Unterstützern des Vereins und schwingt in der Küche sogar höchstpersönlich das Messer. "Es ist wichtig, Menschen in Not zu helfen. Wir alle können einen Beitrag dazu leisten", erklärte die Blondine vor einiger Zeit in einem Promovideo.

Splash News Heidi Klum in NYC

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Heidi Klum bei "God's Love We Deliver"

Anzeige

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de