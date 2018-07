Endlich ist der Tag gekommen: Die werdende Mama Denise Kappès (27) feierte zusammen mit ihren Mädels am vergangenen Sonntag eine ausgelassene Baby-Shower – ganz ohne ihren Ex-Partner Pascal! Passend zum Geschlecht ihres sehnlichst erwarteten Nachwuchses, hüllte sich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin in ein hellblaues Kleid, das sie stolz in ihrer Instagram-Story präsentierte. Deko und ein Armband von Denise bieten zudem Anlass für Spekulationen – denn immer wieder taucht der Buchstabe B auf. Ist damit etwa Denises Entscheidung für den Namen ihres kleinen Schatzes gefallen?

Instagram / denise_temlitz_official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de