Für Heidi Klum (45) läuft es gerade ziemlich rund: Beruflich fuhr sie vor Kurzem mit der dreizehnten Staffel von Germany's next Topmodel erneut große Erfolge ein. Und auch privat scheint sie in Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) die ganz große Liebe gefunden zu haben. Momentan genießen die beiden Turteltauben ihr Glück in New York: Dort zeigte sich das Power-Paar nun bei einem Ausflug im Central Park!

Auf Facebook gewährten Heidi und Tom mit einem Pärchenfoto vor beschaulicher Kulisse nun erneut romantische Einblicke in ihr Privatleben. Begleitet wurden die beiden auf ihrem Ausflug auch von Heidis Töchterchen Lou, die auf dem Schnappschuss liebevoll von ihrer Mama umarmt wird. "Sonntage", schrieb Supermodel Heidi unter das Bild, das die drei in einem Ruderboot auf dem See zeigt. Zusätzlich fügte sie noch ein Herz-Emoticon hinzu. Dieses Familienidyll begeisterte auch ihre Fans: Mit ihrem Beitrag sahnte die Modelmama mal wieder Tausende Likes ab!

Nur eines scheint die Follower zu beschäftigen: Wer hat eigentlich das Foto gemacht? Ob vielleicht Toms Zwillingsbruder Bill (28) hinter der Aufnahme stecken könnte? Schließlich wurden die Frischverliebten in letzter Zeit schon des Öfteren von dem Musiker begleitet. Erst zuletzt teilte der Victoria's Secret-Engel ein Gruppenfoto von einem Konzert, das die drei gemeinsam besucht hatten.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Bett

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz auf dem Filmfestival in Cannes 2018

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Tom Kaulitz

